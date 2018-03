"Sueño con jugar la final y poder levantar la Copa", dijo Messi que recordó el llanto de 2014

Fútbol Internacional

Lionel Messi se refirió a sus ganas de obtener el título en el Mundial de Rusia. "Noto las ganas de la gente de que seamos campeones y de que a mí se me dé. Pero intento vivir el día a día y no quemar etapas. Me mantengo al margen de lo que se dice del Mundial y de todo lo deportivo", afirmó en una entrevista para el canal América.

"Sueño con jugar la final y poder levantar la Copa. Cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte. Por eso el llanto de 2014. Sabemos lo difícil que es ganar una Copa del Mundo, y quedar tan cerca es muy doloroso. Estuvimos muy cerca de conseguir ese sueño", reconoció el argentino, que recordó aquella importante frustración.

Si bien esa posibilidad lo desvela, Messi se reconoce como alguien mucho más maduro desde que fue padre por primera vez. "La llegada de mi primer hijo me hizo abrir la cabeza. Me tomo las cosas de otra manera. Hay cosas mucho más importantes que un resultado. Al final es un juego en donde todos queremos ganar y ser campeones. El fútbol está lleno de sorpresas y no siempre gana el mejor. Aprendí a convivir con que no siempre se puede ganar", afirmó.

Además también habló de los años en los que hizo el tratamiento con hormonas y tenía que inyectarse una vez por día. "Empecé con el tratamiento en las piernas. Una vez por noche. Iba cambiando primero una pierna y después la otra. Empecé con doce años, once, doce años. Y no me impresionaba. No, la verdad que no, al principio me la ponía mi mamá, me la ponía mi papá, de noche. Hasta que aprendí y fui haciéndolo sólo. La verdad que era una agujita muy chiquita, era tipo una lapicera donde tiene una agujita chiquita, te metías y le cargabas la cantidad que tenía que pincharme y no, no me dolía y ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad", explicó.