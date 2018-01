"Reflexiono mucho sobre la vida, sobre el final", dijo el maestro Tabárez en una entrevista

Selección

El periódico argentino La Nación publicó este lunes una entrevista con el entrenador uruguayo Óscar Washington Tabárez. En ella, el maestro se refirió a la etapa de su vida que transcurre, a sus ilusiones para el Mundial, a sus años en Boca y también tuvo palabras elogiosas para Messi.

"Sigue aunque todos esperen que abandones / No dejes que se oxide el hierro que hay en ti / Haz que en vez de lástima, te tengan respeto / Cuando por los años no puedas correr, trota / Cuando no puedas trotar, camina / Cuando no puedas caminar, usa el bastón", comienza citando la entrevista a un poema de la Madre Teresa que Tabárez completa con la última frase: "¡Pero nunca te detengas!".

El entrenador tuvo entonces el pie para hablar sobre sí mismo. "Parece que estuviera relacionado conmigo y es muy interesante lo que dice, sobre todo cuando uno llega a esta edad", aseguró sobre el poema. "Más allá de las limitaciones que yo puedo tener, igual reflexiono mucho sobre la vida, sobre el final, y este poema es un canto de fe, de optimismo. Por eso hay que darle para adelante y no quejarse", sentenció.

"Yo voy tranquilo a Rusia, fundamentalmente por estar a la altura de las circunstancias", comentó más adelante sobre el Mundial que se viene. Sin embargo, evaluando su estado de salud dijo: "tampoco la tengo tan segura porque todavía faltan seis meses, y en seis meses pueden pasar cosas en la evolución de uno".

El técnico de la selección resaltó que si algo le impidiera seguir al frente del equipo, "sería el primero en asumirlo". Pero valoró que "anímicamente" está "con la idea de hacer un gran Mundial en Rusia".

Luego habló sobre las figuras de la celeste. Suárez, Cavani, Godín. "Se sorprendería, pero a esas estrellas, que les dicen, les interesa ser tratadas como uno más", contó el maestro. "Que lo traten de manera distinta cansa, la normalidad tiene cosas muy importantes para el desarrollo de las personas", remarcó.

Luego dedicó algunas palabras a los argentinos, a sus experiencias en Boca y también a Messi. "Yo de niño siempre había escuchado que los porteños eran todos unos agrandados", reconoció. Pero luego de trabajar en Argentina llegó a una conclusión "cuando una persona hace algo que le da felicidad a ese porteño, siempre se la recuerda, no se olvidan nunca más ustedes". Por el contrario, considera que el uruguayo es menos agradecido y prefiere el "ah pero".

"Creo que Boca les regala a sus hinchas cosas que no les da la vida, porque no es gente de los sectores privilegiados de la población argentina", valoró sobre la hinchada xeneize.

En cuanto a Messi, piensa que "ya ha llenado una época del fútbol" y que "no necesita ganar un Mundial" para demostrarle nada a nadie. "No me afilio a los que dicen que le falta tal o cual cosa para ser un consagrado", concluyó.