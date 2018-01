"Peñarol sabe que hay equipos muy importantes atrás de Cachila", dijo el Boca Arias

Fútbol uruguayo

Gerardo "Boca" Arias habló este jueves en el programa radial Quiero Fútbol y reveló que la situación de Ramón "Cachila" Arias en Peñarol todavía no está solucionada. Además se refirió a la posible llegada de Rodrigo Rojo al carbonero y la de Junior Arias a Nacional.

"Tengo varias ofertas. Peñarol sabe que hay equipos muy importantes que están atrás de Cachila. Hasta que no esté nada firmado no hay nada dicho", dijo el representante de Ramón Arias sobre la situación del jugador, que todavía no renovó su vínculo en Peñarol.



Al mismo tiempo consideró que no cree que haya mayores problemas para llegar a un arreglo. "Me voy a juntar con Barrera y yo sé que él tiene toda la voluntad del mundo de solucionarle al plantel las deudas y arreglar lo de Cachila. Creo que no va a haber problemas", comentó.

En la carpeta del actual campeón uruguayo figura Rodrigo Rojo, posible fichaje que interesa a Leo Ramos y que también es representado por el Boca Arias. "Hablé con Leo, le gusta mucho. Hablé con el Gaucho, hay posibilidades de que llegue a Peñarol y también lo voy a hablar con Barrera así ya vamos cerrando los contratos", explicó el contratista dejando a entrever las altas probabilidades de que pueda llegar a un acuerdo.

"Está en Uruguay de vacaciones, terminó un año brillante en Paraguay así que veremos a ver si lo podemos meter", insistió Arias sobre Rojo.

Por último el representante también hizo algunos comentarios sobre un ex Peñarol, Junior Arias. "Me lo pidió el presidente", reveló en referencia al Puma Rodríguez, jerarca de Nacional. El empresario está convencido de que el jugador debe llegar a los tricolores, ya que considera que el estilo de fútbol en ese club, lo favorece.