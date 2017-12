"Mi idea es terminar mi carrera en Nacional saliendo campeón", dijo Jorge Fucile

Fútbol uruguayo

Jorge Fucile es uno de los referentes que van quedando en el plantel de Nacional y ya piensa en el 2 de enero, cuando comience la pretemporada bajo el mando de Alexander Medina. Con el nuevo entrenador ya mantuvo una charla, aunque no se trata de una cara nueva.

"A Alexander (Medina) lo conozco desde que éramos adolescentes y jugamos juntos. Sabemos lo que queremos y lo que pensamos. Es una nueva etapa, tanto para él como para nosotros. Hay que dar el todo por el todo porque Nacional ahora debe redimirse y lograr el título, ya que está acostumbrado a ganar", contó el lateral de 33 años al programa Tiempo de Fútbol, de Sport 890.

Fucile no cree que la relación con un director técnico que fue compañero de varios integrantes del plantel sea muy distinta a la que existía con Martín Lasarte. "Martín, por más que nos llevara algunos años y tuviera otra experiencia, era muy abierto con todos, iba de frente y cantaba la justa. En ese sentido con el Cacique no creo que haya problemas. Él es muy frontal; si le gusta le gusta, y si no le gusta te lo va a decir. No se casa con nadie. Todos los compañeros van a tener una oportunidad para mostrarse y ganarse un lugar", dijo.

Sobre Lasarte, agregó que "dio todo por el club" y lamentó que haya tenido que irse. "Hicimos un campeonato bárbaro, pero los demás equipos también lo hicieron. Creo que se va por la puerta de adelante y dejando todo. No le tocó irse campeón pero llegó y fuimos campeones en un campeonato que había que ganar. En la Libertadores nos tocó quedar afuera por cosas que todos saben. En el Apertura tuvimos grandes rendimientos, ganamos el Torneo Intermedio y después no se dio porque no se pudo dar, pero en general Martín hizo un gran campeonato. Por un punto no nos tocó ir a las finales, pero siempre hay revancha y creo que Martín la tendrá", opinó.

En lo personal, quitó relevancia a rumores que indicaban que no sería tenido en cuenta. "Estoy en Nacional porque quiero estar en Nacional. Sino estaría en otro lado. Mi idea es terminar mi carrera en Nacional saliendo campeón y ganando títulos. Desde que estoy, todos los años gané algo", valoró Fucile.

Por último, el lateral tricolor dijo que ve en Chapecoense un "rival durísimo" para la segunda fase de la Copa Libertadores. "Tenemos que apostar a la Libertadores y pasar todas las fases que nos toquen. Hay que asumir la responsabilidad porque nosotros fuimos los que no pudimos concretar (el pasaje a la fase de grupos). Tenemos que redimirnos y clasificar como sea", concluyó.