"Me dolió que cualquiera me dijera falopero", dijo el uruguayo Camilo Mayada

Fútbol Internacional

El uruguayo Camilo Mayada entrena con River Plate argentino para la temporada 2018, luego de pasar por siete meses de sanción tras un control antidopaje adverso.

"Me dolió que cualquier persona me dijera, hablando mal y pronto, falopero", contó Mayada en TyC Sports y agregó: "no por mí, sino por mi familia, porque a ellos le duele. Ahora con Lucas (Martínez Quarta, el otro sancionado) iremos a las canchas y nos gritarán eso Yo como persona sé que no soy eso".

"Estoy convencido que fue una contaminación y nos comimos siete meses duros afuera de las canchas", dijo sobre lo sucedido y amplió: "se trató de una injusticia. Ahora hay que salir adelante y disfrutar de volver a la cancha".

Más tarde agregó: "hemos pasado esta etapa con mucha grandeza gracias al apoyo de los compañeros de la familia, las novias de cada uno y todos los seres queridos que estuvieron con nosotros".

Por último expresó: "ahora tengo la ilusión de poder volver a competir por un puesto, de volver a ser útil para el equipo y disfrutar de estar acá. En este tiempo me di cuenta lo grande que es este club. Quiero demostrar que estoy en buen nivel".