"El que me dijo que arreglara en Nacional no fue Diego Forlán", declaró Luis Aguiar

"No gritar un gol en un clásico sería no tener sangre", aclaró el volante tricolor, y confesó que se sintió "el hombre más importante del Uruguay por 20 días".

Luis Aguiar ya se había referido en distintas notas radiales a su llegada a Nacional y a los motivos que lo llevaron a aceptar el llamado de los tricolores pese a su pasado en Peñarol. Por entonces contó que un jugador importante al que no quiso nombrar le "dio para adelante" cuando le contó sobre la posibilidad, y horas después trascendió que ese futbolista fue Diego Forlán.

Este lunes, en nota con el programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM, el mercedario aclaró que no fue Forlán quien le dio aquel consejo. "Un periodista me preguntó con quién había hablado de jugadores importantes y después salió alguien de una radio a decir que Forlán me había dicho que fuera. Quiero aclarar que no fue él y que no hablamos de ese tema porque él no se metería. Lo quisieron ensuciar. Hay gente atrevida", sostuvo.

"El fútbol me dio una amistad linda dentro de un vestuario con Diego y hasta hoy hablamos. Me dijo que había zafado un poco porque esos días porque se hablaba mucho de Diego y lo quisieron ensuciar con toda esa perolata que hubo con Peñarol. Cuando saltó mi bomba fue bastante agradable las conversaciones que tuvimos", recordó Aguiar.

Sobre aquellos días en los que estuvo en el tapete por su decisión de aceptar la oferta de Nacional, el mediocampista de 32 años recordó que tuvo el apoyo de su familia y dijo ser "un privilegiado por el interés de Nacional teniendo el pasado que tenía". "Cuando el tema trascendió se me vinieron los cucos a la cabeza, pero había que echar para adelante y fue lo que hice. Cuando saltó la bomba tomé conciencia. No me sentía tan importante, pero por 20 días me sentí el hombre más importante del Uruguay", explicó.

Hoy se siente "muy cómodo en Nacional, en el Parque Central, en Los Céspedes y con la gente". "Con la gente en la tribuna de a poco me voy ganando los aplausos y el cariño. Hoy visto la camiseta de Nacional, que es la que voy a defender. Me río cuando veo que publican fotos mías festejando goles de Nacional como si fuera algo... no se. ¿Qué querés que haga? ¿Que me dé vuelta? Ayer me subí a caballito de De Pena. Fue un golazo y ganamos. Es mi equipo. No me ha pesado nada", indicó.

"Juego para Nacional, quiero ganar todos los partidos y me voy a enojar si perdemos. Cada vez que haga un gol mi equipo lo voy a gritar. Si no lo hiciera sería un mediocre", indicó Aguiar, quien volvió a referirse a la posibilidad de anotar en un clásico: "lo festejaría con mis compañeros. Es mi gol. No gritarlo sería no tener sangre. No puedo mentirme a mí mismo. Obviamente lo haría con todo el respeto del mundo, pero más respeto tengo que tener por mis compañeros, que son los que juegan conmigo", concluyó.