“Confío en que estaré en Rusia”, aseguró Mohamed Salah en el día posterior a su lesión

Mohamed Salah salió durante el primer tiempo de la final de la Champions League que su equipo, el Liverpool, perdió 3-1 a manos del Real Madrid este sábado en Kiev.

Entre lágrimas y con claros síntomas de dolor en el hombro izquierdo, abandonó el campo y encendió la luz de alarma en la sanidad de la selección egipcia, que todavía no sabe si podrá contar con él para la Copa del Mundo.

Mientras algunos medios aseguran que se le produjo una luxación en el acromio izquierdo y que el hecho de ser operado le impedirá estar en Rusia 2018, un parte de la Federación de Fútbol de Egipto dice ser “optimista”.

Este domingo, el propio jugador se mostró “confiado en poder estar” en Rusia. “Fue una noche dura, pero soy un luchador. Más allá de los pronósticos, confío en poder estar en Rusia para que ustedes están orgullosos. Su cariño y apoyo me dará la fuerza que necesito”, escribió.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e